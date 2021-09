Il procuratore Giovanni Branchini, presente a Pistoia per l'inaugurazione dei vini prodotti da Sébastien Frey, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai media presenti:



"In quello che secondo me è un calo generale, si può vedere un certo equilibrio. Milan e Inter possono far bene, è da valutare l'entusiasmo di Roma e Lazio. Credo che anche il Napoli possa dire la sua. La Juve? Chi non le riconosce delle attenuanti è in malafede. Serve ricostruire e ci vorrà naturalmente del tempo".