La, finalmente, si sta godendo unin formato miglior difensore d'Italia, quello per cui, la scorsa estate, il club bianconero spese 42,9 milioni di euro più 8 di bonus per strapparlo al Torino con una valutazione che può quindi arrivare, oneri compresi a 51 milioni di euro. Il centrale brasiliano ha vissuto una stagione spesso alterata da problemi fisici e da un Mondiale da giocare col Brasile che lo ha condizionato, ma ora, come testimoniano i suoi numeri,Oltre ad essere stato premiato nella squadra della settimana dalla Uefa per la sua prestazione contro il Friburgo, sono propri i numeri delle partite giocate contro l'Inter a risultare impressionanti.(rispettivamente 6 e 12 sopra la media stagionale). Nell'ultima partita giocata con il Torino contro i nerazzurri il brasiliano segnò un gol, completò 17 recuperi e vinse il 77% dei duelli in campo.contro i nerazzurriche, impressionata dalla fisicità del brasiliano, spinse con forza sull'acceleratore con intermediari e Torino per portarlo in nerazzurro la scorsa estate.arrivò addirittura a dire "Sostituire un difensore in questo mercato sarà più facile di un attaccante"L'offerta del, tuttavia, non fu soddisfacente, i tempi si prolungarono e consentirono alla Juventus, che completò la cessione dial Bayern Monaco per 70 milioni diil cui tentativo last minute non andò in porto. E domenica, per la seconda volta stagionale, si ritroverà da avversario contro Dzeko, Lukaku e Lautaro. Provando ad alzare ancora una volta un muro invalicabile.