Gigi Buffon, portiere della Juventus, recordman di presenze in Serie A, tornato in bianconero la scorsa estate, parla al Corriere dello Sport dopo la vittoria dello scudetto da parte della Vecchia Signora. E, nella sua chiacchierata, parte dal tema covid, che ha fermato tutto: "Non ho fatto nulla per due mesi. Poi è bastata una settimana di allenamenti ed ero quello di prima, ero quello di sempre".



IL RITORNO - "Sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, altrimenti qualcosa sarebbe rimasto incompiuto. Avevo un obiettivo: arrivare ai 10 scudetti, visto che 2 me li hanno scippati. Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare".



IL GREGARIO - "Sono veramente contento di me come persona. Ho sempre creduto che bisognasse fare gruppo, che chi stava dietro dava il suo contributo come chi stava davanti. Ma un conto è dirlo, un conto è esserci. Mi sono messo alla prova. E sono fiero di me stesso, perché la prova l'ho superata. Questo è stato veramente un anno di verso, per me: fare il secondo, non volere la numero 1, non voler essere capitano. Ho sempre detestato i gradassi e questo era un modo per mettermi alla prova, per dire: io non lo sono. Sportivamente, quando sono stato chiamato, ho risposto sempre bene, dimostrato di essere ancora competitivo".