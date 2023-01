Già, perché nel 3-5-2 su cui continuerà a puntare dopo l'ottima chiusura di campionato, con sei vittorie consecutive senza subire reti, non ci sarà alcun interprete naturale del ruolo: out Juane Mattia, out pure Marleyche dopo essere stato provato a lungo in questi giorni è stato invece rimandato in Next Gen. Quindi ad Allegri rimangono poche alternative: puntare su Tommasoo magari sulla soluzione iper offensiva legata a Matiasmentre su Federicosi punterà solo a gara in corsoOppure adattare McKennie, il jolly.facendo capire chiaramente come non sia una questione economica ma di ambizioni: in passato ha rifiutato, ora sempre pronto a dire di no anche al Bournemouth che pure offrirebbe 40 milioni bonus inclusi alla Juve., nei prossimi giorni se ne saprà di più. Futuro da scrivere, il presente parla ancora chiaro: comunque di McKennie la Juve ha bisogno. Magari da esterno nel 3-5-2.PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la Juve anti-Cremonese provata da Allegri alla Continassa.All. Allegri.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Miretti, Paredes, Barrenechea, Iling-Junior, Soulé, Chiesa.Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.Diffidati: nessuno.Squalificati: nessuno.