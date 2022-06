A segno peraltro stasera in Nations League contro il Portogallo, Alvaro Morata è ancora un'incognita per la Juventus, dato che teoricamente dovrebbe tornare all'Atletico Madrid ma di fatto il club bianconero sta provando a capire se ci sono margini per trattenerlo.Questo perché il prestito di 7 milioni di euro dall'Everton è biennale, quindi pure nel 2022-23 il cartellino non apparterrà alla Juve.quindi l'unica possibilità per poter vendere Kean sarebbe quella di riscattarlo anzitempo a quella cifra (l'Everton sconti non ne fa, e in fondo perché dovrebbe?) e poi cercare una soluzione in uscita.Giocando a ipotizzare lo scenario di un Arrivabene che tira fuori i 28 milioni per il "riscatto prematuro", trovare poi una cessione a titolo definitivo appare quasi impossibile:Bisognerebbe trovare semmai una formula di prestiti: i nomi più papabili ad oggi sarebberodove l'attaccante vercellese ha disputato un buon 2020-21. Tanto buono da indurre il board juventino a puntare su di lui dopo la partenza shock di Cristiano Ronaldo.Dalla permanenza (probabile) o dall'eventuale partenza di Kean dipende l'arrivo o meno di Giacomo Raspadori. Max Allegri è stato chiaro con la società:Per riempire lo slot lasciato libero da Morata, vuole un giocatore di profilo già alto; se ancor giovane meglio, ma la priorità è che sia di livello comprovato, dunque niente Raspadori.E allora sì che si andrebbe sul coetaneo di Kean che gioca nel Sassuolo. Un intreccio tra ragazzi nati entrambi a febbraio 2000.