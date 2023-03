La Juventus vuole completare in estate un super colpo in difesa che sia però giovane e di grande prospettiva inaugurando un nuovo corso e una nuova strategia di mercato per il futuro.



Secondo Tuttosport il nome più caldo nell'elenco dei dirigenti bianconeri resta quello di Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta e della Nazionale italiana che ha già una valutazione di non meno di 35/40 milioni di euro e che piace tantissimo anche all'Inter.