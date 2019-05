Dopo Mehdi Benatia lo scorso gennaio e Andrea Barzagli al termine della stagione, la difesa della Juventus potrebbe perdere presto un altro pezzo. La terza avventura in bianconero di Martin Caceres potrebbe concludersi infatti nelle prossime settimane, considerando che il contratto del centrale uruguaiano classe '87 è in scadenza a fine giugno e non è giunta al momento una proposta di rinnovo. Anzi, dal Qatar è in arrivo un'offerta ufficiale che il calciatore, ritornato a Torino a gennaio dopo le precedenti esperienze nel 2009 e dal 2012 al 2016, è intenzionato a prendere in considerazione.



Dalla Juve è arrivata ovviamente un'apertura totale, alla luce dell'arrivo pressoché certo dal Genoa di Romero e della volontà del club di investire su un altro centrale di livello per completare il reparto. La palla passa dunque a Caceres e alla sua famiglia, pronti a salutare nuovamente Torino e l'Italia, con un palmares che recita 6 scudetti, 2 Coppe Italie e 2 Supercoppe, per affrontare verosimilmente l'ultima sfida della carriera.