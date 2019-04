João Cancelo, terzino della Juventus, lancia la sfida all'Ajax. "E' una squadra veramente forte, ho visto la partita che hanno fatto a Madrid con il Real", le sue parole a Sky Sport: "Hanno tanti giocatori giovani con tanto talento e dobbiamo fare molta attenzione. Noi però siamo pronti a fare la miglior partita possibile e portare a casa la vittoria per avere più probabilità di andare in semifinale. Scudetto a un passo? Alla Juve pensiamo sempre partita per partita. Adesso c’è l’Ajax e siamo concentrati su di loro, poi penseremo a fare il punto che ci manca per vincere lo Scudetto il prima possibile. Il campionato italiano è difficile, con squadre che alzano la propria qualità quando giocano con la Juve. Noi però quest’anno abbiamo avuto una mentalità di un altro livello e meritiamo questo primo posto".