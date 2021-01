E' unacertamente rilanciata quella uscita dalla vittoria della Supercoppa Italiana e cheche il pesante ko con l'Inter avrebbe potuto rimettere in discussione. La formazione di Andrea Pirlo ha saputo approfittare del doppio passo falso di Inter e Milan per avvicinarle in classifica, ma- Preferito ancora una volta nel ballottaggio col sempre più scontento Demiral dopo essersi lasciato alle spalle l'ultimo guaio muscolare figlio del grave infortunio al ginocchio della stagione precedente e i risultati si vedono.E risultando tuttavia la miglior retroguardia della Serie A dopo il tris incassato dal Napoli a Verona. Nonostante la regolarità con cui Szczesny e Buffon hanno dovuto raccogliere palloni alle proprie spalle,dietro Manchester City, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Real Sociedad.- Ma, proprio in virtù di quelle crepe mostrate in più occasioni - complici anche le indisponibilità di De Ligt e qualche errore di Bonucci -Che a giugno vedrà scadere il proprio contratto e che, anche in caso di ulteriore rinnovo, non potrà essere più un perno inamovibile per le stagioni a venire. Secondo quanto riferito dal portale The Athletic,Classe 1997, alto 190 cm e particolarmente abile nel gioco aereo, è mancino naturale e si fa valere anche in fase di impostazione. Pupillo del ct spagnolo Luis Enrique, che medita di convocarlo al prossimo Europeo, è legato al Sottomarino Giallo fino al 2024 eSulle sue tracce ci sarebbero anche il Chelsea e i soliti Barcellona e Real Madrid.