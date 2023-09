Da quando è tornato Massimiliano Allegri (stagione 2021/22), la Juventus è la squadra che più volte ha vinto in Serie A con il punteggio di 1-0. Un risultato che racconta tanto della filosofia dell'allenatore, che preferisce subire il meno possibile per poi portare a casa il risultato. Uno sforzo solo all'apparenza minimo: c'è tanto lavoro difensivo alla base, e nell'ultimo match con il Lecce - terminato proprio 1-0 - è parso sempre più evidente.



Sono stati ben 14 gli 1-0 finali per la Juventus, che ha raggiunto così la vetta di questa speciale classifica. Da quando è tornato Allegri, poco due stagioni, è il risultato più volte acquisito al termine dei novanta minuti.