Anche ESPN è uscita allo scoperto: il 7 luglio sarà il giorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Fernando Carlos, giornalista della nota testata sportiva statunitense, annuncia tramite Twitter: "Cristiano Ronaldo giocherà alla Juventus. Mancano gli ultimi dettagli per presentarlo poi il 7 luglio. Sarà questa la sua nuova casa. Il Real Madrid andrà all'attacco per Mbappé". Per il gioiello portoghese a Torino sembra soltanto questione di ore.