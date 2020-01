Maurizio Sarri aspetta i rientri dall'infermeria della Juve. Come riporta Tuttosport, Sami Khedira è alla prese con la riabilitazione post intervento di pulizia del ginocchio. Il tedesco s’avvicina al rientro in squadra: se tutto andrà secondo programmi, Sarri ritroverà Khedira in gruppo a metà febbraio e di lì a poco potrà gradualmente riproporlo in campo. Ai box, in questo momento, c’è anche Mattia De Sciglio, che però è anche al centro di uno scambio di mercato con Kurzawa del Psg. Si avvicina il rientro di Giorgio Chiellini, il quale lo stesso tipo di infortunio del turco lo ha subito a fine agosto. Il capitano dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra a fine mese con la prospettiva di essere protagonista a marzo, quando inizierà il momento decisivo della Champions e del campionato. Nel giro di venti giorni Sarri ritroverà anche Danilo, infortunatosi alla coscia nella sfida di Coppa Italia della scorsa settimana contro la Roma. Stagione finita, infine, per Merih Demiral.