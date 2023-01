, sorpassando nelle gerarchie tutta una serie di giocatori con maggiore anzianità di Juve, fermandosi dietro solo al titolare Leonardo Bonucci, convincendo pure Max Allegri a rivedere le regole per questa specialissima graduatoria.: il suo gol da tre punti con l'Udinese alimenta la narrazione di una giornata all'insegna delle emozioni allo stadium. È capitano vero Danilo. Capitan presente considerando un utilizzo sempre più col contagocce dello stesso Bonucci, capitan futuro considerando quel rinnovo a vita che si avvicina a passi spediti.: era l'estate del 2021, la Juve aveva lasciato a Danilo la decisione finale, ha accolto con soddisfazione la sua volontà di restare. Garantendo da subito la volontà di prolungare quel contratto in scadenza al 30 giugno 2024 per garantirgli di concludere la carriera europea in bianconero. Poi è successo un po' di tutto, i discorsi impostati già la scorsa stagione sono stati inevitabilmente rinviati all'inizio di quella attuale, infine a dopo il Mondiale. E nonostante la questione economica abbia comunque tenuto banco con una fumata grigia imposta dalla gestione Arrivabene dopo un incontro meno positivo dello sperato a fine settembre,Che oggi guadagna circa 4,5 milioni netti a stagione, con un rendimento in crescita esponenziale, anno dopo anno. Punto fermo della Juve attuale e del futuro,. In una Juve che si rinnova e punta con sempre più decisione sui giovani, c'è a maggior ragione bisogno di punti di riferimento virtuosi dentro e fuori dal campo. Quello che Danilo ha dimostrato di essere, con i fatti e con le parole. E se qualcuno ancora ripensa con nostalgia a Joao Cancelo,