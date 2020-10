Il laterale della Juventus Danilo ha presentato così la sfida col Verona, ai microfoni di JTV: “È una gara difficile. Loro sono una squadra con tanta capacità di corsa. Dobbiamo fare una partita muovendo velocemente palla ma anche con tanti movimenti senza palla. Penso che il Verona ripartirà in contropiede, è il loro gioco. Siamo preparati per fare una buona gara, per sacrificarci e correre. Andiamo sulla buona strada, stiamo lavorando bene e dobbiamo proseguire in questo modo”.