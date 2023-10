Torna in Italia e lunedì farà gli esami strumentali che diranno quanto dovrà restare fermo. Questo il programma di Danilo, uscito per infortunio al 42' di Brasile-Venezuela per un infortunio al flessore della coscia sinistra. A forte rischio la presenza col Milan e non solo, il timore di una lesione è concreto per il capitano della Juve.