Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria del Trofeo Kopa: "Per me è un grande onore, sono molto contento. Ho lavorato molto per questo. Voglio ringraziare la mia fidanzata, la mia famiglia, anche i miei compagni tra Ajax e Juventus. Scudetto? L'Inter è una grande squadra, con grandi giocatori. La stagione è ancora lunga, per noi è importante solo vincere e vincere il campionato. Campionato o Champions? Per me è uguale, sono entrambi trofei importanti. Non dobbiamo scegliere, vogliamo vincere tutto, anche la Coppa Italia".