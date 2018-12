Anche Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "Tuttocampista? L'ha detto Allegri, lui mi dà libertà di movimento e io cerco di trovare spazio per fare male all'avversario, mi chiede sacrificio. Le trappole possiamo metterle soltanto noi, sottovalutando gli avversari. Siamo consapevoli della nostra forza ma sappiamo anche che dipende tutto da noi, manca ancora tanto e ci sono tante competizioni che vogliamo vincere".



SFIDA A ICARDI - "Icardi? Ci siamo visti, ma non abbiamo parlato della partita. Per fortuna ci siamo sbloccati entrambi, sarà bello ritrovarlo venerdì, abbiamo un ottimo rapporto. Mi manca il gol all'Inter? Sicuramente, è sempre bello segnare, soprattutto in una partita come Juve-Inter, per quello che rappresenta per i tifosi e anche per me".