Moisepuò presto lasciare la Juventus. Il Parma è al lavoro per ottenere il suo cartellino in prestito con diritto di riscatto, ma anche l'Udinese ha il giovane e talentuoso attaccante nel mirino, con l'Eintracht Francoforte in pole. Come riportato da Sky Sport, però, c'è un primo passo da compiere prima di pensare a un futuro altrove: Kean, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2020. Prima del prossimo prestito, arriverà il rinnovo di contratto con i bianconeri, per non rischiare di perderlo a parametro zero.