L'emergenza terzini prosegue in casa Juventus e rischia pure di aggravarsi. Come se non bastassero i problemi fisici di De Sciglio e Danilo e l'assenza di vere alternative ad Alex Sandro, anche il brasiliano potrebbe aggiungersi all'elenco degli indisponibili per la partita di sabato pomeriggio contro la Spal. Il laterale della Seleçao è stato costretto infatti a tornare nel suo Paese per un lutto famigliare e la presenza in campo per il prossimo impegno della formazione di Sarri è tutt'altro che certa.



Il calciatore ha garantito allo staff tecnico di rientrare in tempo utile per disputare la partita, ma i tempi sono particolarmente ristretti e andrà considerato il fatto che avrà sulle spalle due viaggi intercontinentali e difficilmente riuscirà a sostenere a sostenere almeno un allenamento prima della gara. Il pericolo tutt'altro che inverosimile è che, anche con Alex Sandro fuori gioco, Sarri si ritrovi col solo Cuadrado, peraltro adattato, nella posizione di terzino. L'emergenza continua e, se possibile, rischia pure di aggravarsi.