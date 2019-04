Emre Can conmmenta la prestazione della Juve contro l'Inter ai microfoni di Juventus TV: "È stato difficile. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, nel secondo siamo andati meglio. Abbiamo già vinto lo scudetto ma dobbiamo essere professionali in ogni partita, non mai bello perdere, non l’abbiamo fatto anche se ovviamente si può fare meglio. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, abbiamo cambiato un paio di cose. Cristiano? È incredibile, c’è poco da dire, grande rispetto per lui”.