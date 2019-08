Questa doveva essere la stagione di Emre Can. Archiviati tutti i problemi fisici, nel finale di stagione si è intravisto il vero tedesco. E ora toccava a lui sistemarsi alla destra di Miralem Pjanic. O almeno questo era il piano originario. Poi Sami Khedira ha rifiutato ogni offerta convincendo anche Maurizio Sarri. Con il mercato bloccato anche un giocatore apparentemente incedibile come Emre Can, visto che le cessioni sono necessarie e bisogna approfittare di chi ha mercato: Real Madrid, Psg e Bayern Monaco, le stesse che contendevano Emre Can alla Juve un anno fa, sono le pretendenti.