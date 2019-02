Il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del tedesco: "E' bello giocare con Ronaldo, tutti vorrebbero averlo in squadra. E' un campione in campo e un bravissimo ragazzo fuori, sempre disponibile. Impariamo tanto da lui. Da una grande carica a tutta la squadra. L'anno scorso contro di lui ho perso la finale di Champions, quest'anno voglio vincerla con lui".



SULL'ATLETICO MADRID - "Contro L'Atletico Madrid sarà molto dura, uno degli avversari più forti che potessimo pescare nel sorteggio. Sono una squadra tosta che difende molto bene e contro la quale è difficile giocare. Ma noi siamo la Juventus dobbiamo credere in noi stessi e provare a vincere. Ho sentito molte volte qui in Italia i nostri tifosi dire che quest'anno dobbiamo vincere la Champions League. I tifosi non vedono l'ora che accada. Ovviamente anche noi, ma non dobbiamo pensare, come sento dire che siamo già Campioni d'Italia. La Juventus ha l'occasione di vincere lo scudetto per l'ottava volta di fila, ma è sempre difficile riuscirci. C'è tanto duro lavoro dietro. Lo scudetto è il nostro primo obiettivo ma ovviamente c'è anche la Champions."