Restyling in casa Chievo: fari puntati su Favilli (Juventus) in attacco, su Castrovilli (Fiorentina) ed Emmers (Inter) a centrocampo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa piace Peluso (Sassuolo) e si lavora al riscatto di Tomovic.



In uscita Bastien (ha mercato in Belgio) e, se non rinnova il contratto, Hetemaj che piace al Parma mentre Dainelli interessa all'Empoli, dove è in arrivo Pecini (Sampdoria) in dirigenza. Oggi summit tra Cagliari e Chievo per definire il passaggio di Castro in Sardegna.