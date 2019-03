Era in campo al Wanda Metropolitano in quel tonfo della Juventus. Ma Filipe Luis vede in bilico il suo futuro, l'Atlético Madrid potrebbe chiudere a giugno l'esperienza con il terzino brasiliano: dopo tanti anni e un passaggio al Chelsea poco fortunato, il suo contratto va a scadenza e non c'è ancora l'accordo per rinnovare con i Colchoneros. Per questo gli agenti di Filipe si sono mossi su diversi fronti, tra questi proprio la Juventus è stato uno dei club cui è stato offerto Filipe Luis dallo scorso gennaio.



NO, GRAZIE - Il nome del brasiliano è spuntato anche vista la necessità bianconera di rinforzarsi sulla corsia mancina: la priorità è per Marcelo, ma alcuni intermediari hanno proposto il terzino alla Juve senza ricevere riscontri immediati positivi come operazione a parametro zero. Al momento, il ds bianconero Paratici è orientato su altri nomi; il problema principale è la carta d'identità, Filipe Luis compirà 34 anni nel prossimo agosto e la Juve non lo vede adatto al proprio progetto. Per questo non è decollato il discorso, l'Atlético dialoga su un possibile rinnovo che al momento è congelato. Ma la Juve aspetta Filipe Luis... come avversario in campo, non sul mercato.