Juve-Fiorentina, contatto per Kean: la formula, il maxi ingaggio e il pressing del Monza

Simone Gervasio

Il mercato, si sa, è imprevedibile e anche un giocatore che solo poche settimane fa sembrava un punto fermo del presente e del futuro di una squadra può cambiare il proprio status in pochi giorni. Questo quanto sta succedendo intorno a Moise Kean. Pur non segnando in campionato, l'attaccante della Juve era stato capace di guadagnarsi la titolarità e a rimescolare le carte nel reparto offensivo bianconero. Poi alcune prestazioni altalenanti, gli stop fisici e l'esplosione di Yildiz lo hanno spostato in panchina, anticamera di un cambio di maglia ora sempre più possibile già a gennaio.



LE CONTENDENTI - Sono tante le squadre che stanno bussando alla porta della Juve per lui. La Fiorentina sta provando l'affondo per l'attaccante della Nazionale, ma sul nativo di Vercelli c'è anche il Monza: entrambe lo vorrebbero in prestito fino a fine stagione. La Juventus ha aperto nelle ultime ore alla possibilità e anche Kean vedrebbe di buon occhio la soluzione, ansioso com'è di trovare minuti e tirare la volata a quell'Europeo a cui il classe 2000 proprio non vorrebbe mancare.



FORMULA - Le volontà collimano, resta però il nodo dell'ingaggio. Kean percepisce una cifra intorno ai 4 milioni di euro e, pur se per metà stagione, rappresenta un ostacolo importante per i due club: c'è da stabilire come e se dividerselo tra Juve e potenziale nuova squadra dell'ex Everton. Qualcosa, anzi molto, però si sta muovendo. Ieri un primo colloquio a Milano tra Monza - rappresentato da Galliani - e Juve, oggi un contatto con la Fiorentina. D'improvviso, Kean è diventato un protagonista del mercato, prima di tornare ad esserlo in campo.