Momo Sissoko, ex centrocampista di Juve e Fiorentina, dice la sua sulla sfida di questa sera a TuttoJuve.com: "Sarà la stessa sfida di sempre, con la Juve favorita e la Fiorentina che giocherà la partita della vita. I viola nelle ultime partite hanno ritrovato un po' il ritmo e stanno acquisendo gli schemi di gioco del nuovo mister, ma i bianconeri continueranno la loro striscia favorevole in casa. Non c'è paragone. Finirà 2-0".



SU POGBA - "Per me tornerà alla Juventus. Al Manchester United non sta trovando molto spazio, il suo procuratore ha dichiarato qualche settimana fa che non rinnoverà più il suo contratto. Per il mercato invernale ho grossi dubbi, per questo potrebbe essere il colpo dell'estate in casa bianconera".