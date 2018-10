La sfida tra Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek promette di infiammare Juventus-Genoa, in programma per questa sera alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Il polacco vuole diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A, dopo Ezio Pascutti e Gabriel Omar Batistuta, a segnare in tutte le prime otto partite stagionali, mentre il fenomeno portoghese vuole lasciarsi alle spalle le accuse di stupro per continuare a essere decisivo con la maglia bianconera.



Gol: 9 Piatek, 4 Ronaldo.

Assist: 5 Ronaldo, 0 Piatek.

Tiri in porta: 41 Ronaldo, 30 Piatek.

Guadagno: 31 milioni di euro Ronaldo, 450.000 euro Piatek.

Follower su Instagram: 143.7 milioni Ronaldo, 206.000 Piatek.