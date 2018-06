Per una Juventus che potrebbe vivere una rivoluzione anche in difesa (Medhi Benatia, su tutti, non è certo della permanenza a Torino), il nome di José Giménez è stato sottolineato da tempo. Secondo AS, l'Atlético Madrid può però alzare un muro altissimo davanti ai bianconeri: la trattativa tra i Colchoneros e il difensore centrale uruguaiano per il rinnovo sarebbe in una fase molto avanzata. L'attuale contratto di Giménez scade il 30 giugno 2020 e nelle intenzioni del club spagnolo vi sarebbe anche un aumento del valore della clausola rescissoria di 60 milioni di euro.