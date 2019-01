Oggi al Paris Saint-Germain, l'ex capitano della Vecchia Signora resta tra le bandiere indelebili nella storia del club, che per tanti anni ha fatto sognare i tifosi con le proprie parate da brivido. In particolare,, quando salvò il primo contro l'Udinese. Da allora, le emozioni non sono proprio mancate, come ricordano le immagini di questo video di Dugout: