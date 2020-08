che in casa Juve ora si stanno ricalibrando dopo la rivoluzione dello scorso weekend. Un esterno sinistro, uno o due centrocampisti, una punta o due. In mediana le attenzioni non sembrano più rivolte verso un regista puro, non necessario nella Juve di Andrea Pirlo, d'altronde un altro come lui semplicemente non c'è.– Che ci sia una mediana a due o un centrocampo a tre, che faccia da vertice basso per proteggere la difesa o la mezzala,E già da tempo ha fatto intendere che lascerebbe Madrid nel caso in cui arrivasse l'opportunità giusta. Solo che piace a tanti, non solo alla Juve. Con, ammesso che bastino.Provando a disegnare un altroimportante, chiedendo all'Atletico Madrid di pescare più o meno liberamente da quella parte di rosa che è tutt'altro che incedibile.per diversi motivi in uscita e per diversi motivi a caccia di rilancio. Due giocatori che piacciono al Cholo, a patto che possano tornare sui livelli migliori, per quanto riguarda Bernardeschi quelli che la scorsa stagione aveva toccato proprio contro l'Atletico. Fase embrionale ancora, nuovi contatti e parti che ci riflettono.