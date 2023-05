Il suo caso è uno di quelli più delicati della prossima finestra di mercato della Juventus, fondamentale anche per comprendere l'entità che il nuovo direttore sportivo avrà a disposizione per provare a rendere il più competitivo possibile un organico che da due anni a questa parte non ha conquistato alcun trofeo e non è mai riuscito a giocarsi le sue carte in ottica scudetto. Dejan Kulusevski, reduce da una stagione molto deludente con la maglia del Tottenham, è sospeso tra una possibile conferma da parte degli Spurs e un ritorno nella formazione tuttora detentrice del suo cartellino.



Nonostante la vittoria di ieri contro il Leeds, che ha condannato la squadra di Allardyce alla retrocessione in Championship, il Tottenham ha fallito l'aggancio alla zona Europa, un fattore che potrebbe rendere più complicata la permanenza dello svedese. Dopo i 10 milioni per il prestito nel gennaio 2022, il club londinese dovrebbe investirne altri 35 per l'acquisto a titolo definitivo di Kulusevski. Che sull'argomento si è espresso nelle scorse ore, senza dare troppi indizi: "Non so sinceramente del mio futuro. Vedremo. Sono concentrato solo sul campo, ho fatto il meglio che potevo e ora è il momento di parlare con il club".