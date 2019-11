Aggiornamenti ufficiali dall'infermeria della Juventus dopo l'allenamento odierno. Non preoccupano le condizioni di Alex Sandro, mentre c'è da segnalare lo stop di Adrien Rabiot. Questo il report ufficiale con tutti gli aggiornamenti: "La pausa per gli impegni delle Nazionali si è conclusa: mentre si attende il rientro del solo Cuadrado, impegnato la notte scorsa negli Stati Uniti, la squadra ha ripreso anche oggi a lavorare al JTC, a ranghi ormai quasi completi.



Nel dettaglio, il gruppo si è focalizzato, dopo il lavoro di attivazione e fisico, su possessi palla, con particolare attenzione sugli sviluppi offensivi del gioco. Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni.



Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, Rabiot ha svolto allenamento differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro; Ronaldo ha svolto lavoro personalizzato.



Infine, un aggiornamento su Alex Sandro: il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.



Anche per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato per il pomeriggio".