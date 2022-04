Massimiliano Scaglia, responsabile del settore giovanile della Juventusm ha paralto a JTV, nel prepartita della sfida di Youth League contro il Benfica:



LA PARTITA – "Un'emozione grande per tutti, è una grande esperienza per i ragazzi e anche per gli adulti che li hanno accompagnati. È uno dei primi frutti del percorso fatto in questi anni, fatto di visione, lungimiranza e programmazione. Un percorso che parte da lontano, dall’attività di base e culminato con la nascita della seconda squadra".



SCELTE – "Abbiamo fatto delle scelte in controtendenza, non sempre facili, ma che era necessario fare. Dopo qualche anno queste scelte vengono ripagate con il raggiungimento di questo obiettivo. Le scelte sono ripagate".



PERCORSO – "Inizia da lontano, con tanti piemontesi e uno zoccolo duro di italiani, e con l’inserimento di stranieri che portano a completare il percorso. Speriamo che quello di oggi sia lo step decisivo e determinante per noi".