“Ora dobbiamo solo pensare quello che sarà l’anno prossimo. Voglio vedere che giocatori avrà a disposizione. Una base c’è, la squadra va sistemata. La società lo sa. Abbiamo parlato, c’è unità di intenti”, così Maxconcludeva la stagione dopo il triste ko di Firenze. Di mercato alla Continassa si parla da mesi, l'inizio della Juve che verrà è stato messo a segno già a gennaio con Denis Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic, tutti gli addii annunciati sono poi stati il secondo passo.. Prima del match di Firenze era sempre stato rimandato a fine stagione il bilancio, le idee sono chiare da tempo,alcune scoperte, altre coperte, altre ancora nel mazzo in attesa di capire dove andrà a parare il mercato in uscita. Una riunione con tutti presente che potrebbe andare in scena già nelle prossime ore, comunque in programma a stretto giro di posta.Il che tradotto in nomi significa Angel. Significa Paulo in seconda battuta SergejCasting aperto ancora per quel che riguarda il difensore centrale, se Benoitresta in cima alla lista dei desideri stanno aumentando gli incastri che potrebbero portaredell'Arsenal al ruolo di opportunità da cogliere al volo soprattutto se venisse accettata la carta Arthur come contropartita, mentre si riducono ulteriormente i margini di inserimento sul fronte Gleisone l'opzione Kalidoupiaccia più a Fali Ramadani che al Napoli, non scaldano le opzioniproposte dagli agenti.Perché con tutte le partenze annunciate e quelle che la Juve sta cercando di realizzare, serviranno in tutto non meno di sei o sette acquisti.ci sono Destiny Udogie e Owen Wijndal in pole, mentre il destino di Mattia De Sciglio potrebbe restare in stand-by fino a quando non verrà definito quello di Luca Pellegrini. S(occhio a Leandro Paredes nell'intreccio con Moise Kean).si tenterà ancora di trattenere Alvaro Morata, comunque un'altra punta è prevista perché la Juve proverà a liberarsi di Kean. Il tavolo da gioco è pieno, il summit in programma servirà per mettere ordine.