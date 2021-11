Si parlerà di Matthijsper esempio, perché il mercato incombe e dopo tre anni in bianconero bisognerà tracciare una linea tra ciò che è stato e ciò che dovrà essere. Più legata al presente la questione Mo, bisogna individuare una nuova soluzione già per gennaio. E poi tante varie ed eventuali, senza dimenticare il sogno Paule l'obiettivo Alessio. Intanto l'argomento al primo posto nell'ordine del giorno quando Raiola incontrerà Federico Cherubini, Maurizio Arrivabene e ovviamente il suo amico di sempre Pavel Nedved, sarà un altro: Federico. Un paio d'anni tutto sommato positivi, poi altri due in totale involuzione tecnica e di rendimento. Ora, con il ritorno di Max Allegri e dopo un Europeo vinto che ha chiuso un periodo prolungato negativo, le quotazioni di Bernardeschi sono in crescita. Cedibile già lo scorso gennaio e non solo in estate, ha sempre rifiutato ogni ipotesi di addio.ma tra crisi economica e rendimento per troppo tempo al di sotto delle aspettative,Una riduzione che non entusiasma il fronte del giocatore, che pure resta determinato a restare senza escludere comunque un'esperienza all'estero.Non sarà semplice dunque arrivare a una fumata bianca, gli ottimi rapporti e una volontà tutto sommato comune però potranno aiutare.per evitare di restare con un pugno di mosche in mano per un giocatore in ogni caso pagato 40 milioni nel 2017. Ipotesi ora sullo sfondo, molto sullo sfondo. Di rinnovo infatti si parla e si parlerà.