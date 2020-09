Come anticipato nelle scorse settimane da calciomercato.com, nell'incontro andato in scena oggi tra i dirigenti di Juventus e Udinese, è stata confermata la permanenza in Friuli del centrocampista Rolando Mandragora. Il club campione d'Italia ha concordato di rimandare alla prossima estate il controriscatto del calciatore per 26 milioni di euro.