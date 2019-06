La Juventus entra nella settimana decisiva per stabilire chi siederà sulla panchina bianconera: nelle prossime ore è infatti previsto un incontro tra Fabio Paratici e Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea che sembra sempre più destinato a diventare il nuovo allenatore dei bianconeri. Ieri era circolata la voce di un colloquio a Milano tra il responsabile dell'area sport della Juve e il tecnico ex Napoli, ma il dirigente bianconero in queste ore si trova a Capri mentre l'agente di Maurizio Sarri Fali Ramadani è a Londra per sbloccare la situazione con i Blues, che al momento non hanno ancora liberato il tecnico.



ACCORDO TROVATO SETTIMANA SCORSA, RAMADANI... - Sarri rimane comunque molto vicino a Torino: come anticipato da Calciomercato.com la scorsa settimana c'è già un accordo, trovato nel corso di una riunione operativa a Londra tenutasi la scorsa settimana tra Sarri, il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, che hanno dato un accelerata in prima persona alla trattativa. Il tecnico del Chelsea ha già lasciato Londra: lunedì Ramadani potrebbe incontrare nuovamente il Chelsea per convincerlo a farlo partire senza il pagamento della penale, tuttavia i Blues hanno già accettato la partenza del toscano. LA PENALE E LA PAURA DI ABRAHMOVIC - Il Chelsea chiede infatti 6 milioni di euro ai bianconeri, che potrebbero essere pagati dalla Juve in altre forme, probabilmente con uno sconto sulle rate dovute dai Blues per Gonzalo Higuain: i rapporti tra i londinesi e la Juve sono buoni e il presidente Roman Abramovich non vuole rischiare di incorrere in altre penali legate al licenziamento degli allenatori. La prossima settimana sarà quella decisiva per l'annuncio: entro mercoledì la Juventus vorrebbe annunciare il nuovo tecnico per la prossima stagione.



@AleDigio89