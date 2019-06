Nella stagione 1990/91, l'attaccante di Maurizio Sarri (allora allenatore dello Stia, in Seconda Categoria) si chiamava Luciano Innocenti. ​"Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio", dichiara a La Gazzetta dello Sport. "Ricordo che Maurizio inizialmente aveva più di un dubbio e temeva di non essere all’altezza, io lo incoraggiai e sono orgoglioso di vederlo oggi. Anche perché non è minimamente cambiato: ogni volta che mi vede mi abbraccia, l’anno scorso mi invitò a casa sua a Napoli per il mio 60esimo compleanno, ma non riuscimmo a combinare perché lui doveva liberarsi dal Napoli".