Il mercato in attacco della Juventus ruota attorno a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in vendita (base d'asta 60 milioni di euro) e strizza l'occhio alla Premier League inglese.



LONDON CALLING - Sulle sue tracce c'è il Chelsea, che non ha ancora preso una decisione sull'allenatore. A oggi in panchina c'è ancora Antonio Conte (che sogna il Real Madrid), ma non è ancora tramontata la trattativa con Maurizio Sarri, nonostante le alternative Laurent Blanc e Luis Einrique.



MOSSE JUVE - Intanto i dirigenti bianconeri non restano a guardare. Il Corriere dello Sport rilancia il nome del polacco Robert Lewandowski, determinato a lasciare il Bayern Monaco anche se i campioni di Germania fanno muro. Sullo sfondo c'è poi la suggestione di uno scambio (non alla pari) tra Higuain e Mauro Icardi con l'Inter. Secondo Tuttosport, i due tecnici Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno già dato l'ok all'operazione. Invece l'ex dirigente juventino Luciano Moggi boccia l'affare, scrivendo su Libero che in questo scambio l'unica persona a guadagnarci sarebbe Wanda Nara, moglie e agente di Icardi.