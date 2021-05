Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, parla dell'arbitraggio della sfida tra i nerazzurri e la Juventus alla Domenica Sportiva: "l primo tempo dell'Inter non è stato un grande primo tempo, poi nella ripresa in 11 contro 10 abbiamo avuto il predominio territoriale senza però creare tantissimo. Al di là di questo, gli episodi sono abbastanza evidenti. Ma quanto gli episodi scontentano tutte e due le squadre, ci sarebbe da analizzare l'arbitraggio. A me piacerebbe sentire cosa si dicono quando vanno al Var. Io sono a favore del Var, la cosa che dovrebbe far pensare tutti quanti è che un allenatore non può avvicinarsi al monitor ma poi deve commentare quello che è successo, mentre gli arbitri non possono parlare. Non è giusto che io allenatore debba parlare di un episodio determinato e un arbitro non lo faccia. Mi farebbe piacere sentire i dialoghi tra Var e arbitro".