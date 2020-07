Occhi e attenzioni in Italia, all’ombra del Vesuvio, per Arek Milik. Ma la Juventus guarda anche in Inghilterra, nel Wolverhampton, dove Raul Jimenez continua ad incantare e segnare come una macchina da gol. Gli Wolves hanno schiacciato per 3-0 l’Everton di Carletto Ancelotti, con lo zampino sempre più frequente dell’attaccante messicano, al 16° gol in campionato, il 25° in stagione in 25 presenze. Il suono delle sue reti ha fatto drizzare le antenne a Fabio Paratici, che ha iscritto il suo nome nella lista dei candidati per vestire la maglia numero 9 della Juve.