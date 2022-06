La sua cessione appare ormai inevitabile, del resto i numeri della sua annata - 6 gol, 3 assist, ma soprattutto solo 1.375 minuti in campo, meno persino di quelli accumulati da Rodrigo Bentancur che però ha salutato il club a gennaio - parlano da soli. Moise Kean è destinato a lasciare ancora una volta la Juve, nonostante le buone speranze riposte in lui dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Per i bianconeri, tuttavia, resta sempre un importante ostacolo, quello rappresentato dall'obbligo di riscatto dall'Everton, che era stato fissato sui 28 milioni di euro. Una cifra importante, che la Signora potrà investire - come sottolinea Tuttosport - soltanto nel momento in cui avrà la garanzia di un club seriamente interessato all'attaccante.