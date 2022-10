L’ha sognata, inseguita, sofferta e alla fine conquistata. La maglia della Juventus per Manuel Locatelli è un qualcosa di veramente speciale, una sorta di seconda pelle. Le emozioni, nel bene e nel male, quando giochi per la squadra del tuo cuore sono più intense.. Il bianconero al centro di tutto anche se qualcosa è cambiato nelle ultime settimane.Locatelli ha sempre messo la Juve al centro, vuole aiutarla a tornare al vertice. Ma per la Vecchia Signora Manuel è importante ma non imprescindibile. Tradotto: se dovesse arrivare una buona offerta dal mercato verrebbe presa in considerazione. E proprio quella Premier League declinata in estate sta tornando a farsi sentire per gennaioTroppo presto per parlare di una vera e propria trattativa ma resta una traccia da seguire. Ora tocca a Locatelli convincere Allegri e la Juventus per allontanare il mercato.