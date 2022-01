Ho visto casualmente il Presidente in FIGC ed è stato un incontro cordiale. Dispiace se qualcuno ha rancore nei nostri confronti. Noi non me abbiamo. Auguro a Commisso (come agli altri presidenti club serie A) solo del bene. Preferisco la competizione sul campo non sui giornali https://t.co/5p42NSgEWO — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 14, 2022

