La Juventus vince con l'Inter grazie a un gol di Mario Mandzukic, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo si è riscoperto bomber decisivo: 8 gol in stagione, 7 in campionato, firmando la rete numero 4.999 della Vecchia Signora in Serie A. Il croato è sempre più un punto fermo per Allegri, che lo ha elogiato anche ieri. E il suo rinnovo sembra una formalità.



MANDZUKIC A VITA - Come scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri e l'entourage del calciatore tanno parlando del nuovo contratto. A maggio il 17 bianconero compirà 33 anni: l'idea della Juve è quella di prolungare l'accordo in scadenza nel 2020 per altre due o tre stagioni, riducendo l'ingaggio a 3 milioni di euro di parte fissa più bonus. Con la nuova scadenza, Mandzukic si direbbe pronto a chiudere la carriera alla Juve.