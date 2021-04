Intervistato all'intervallo della sfida contro il Genoa, l'attaccante della Juventus, Alvaro Morata ha parlato della gara e del gol segnato.



DIFFICOLTÀ? NON IO - "No, non sono in difficoltà, sto facendo tanto lavoro per la squadra, chi lo vuole vedere che lo veda, chi non vuole vederlo, critichi come sempre, a me non interessa. E' un gol in più. E' un po' di partite che stiamo giocando bene, da quando siamo rientrati con la Nazionale".



FUTURO - "Contro il Torino abbiamo fatto un grande primo tempo, contro il Napoli pure e oggi pure. Questa è la linea che dobbiamo mantenere per il futuro. Sappiamo che i risultati arrivano così, dando queste prestazioni dall'inizio".



DETTAGLI - "Purtroppo abbiamo perso tanti obiettivi per piccoli dettagli quest'anno, fa la differenza. Noi siamo la Juve e dobbiamo entrare tutte le partite così. Stiamo ritornando ad avere il nostro stadio, con la gente che arriva e pensa che è difficile prendere qualcosa qui, prima non era così"