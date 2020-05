Gonzalo Higuain è tornato in Italia, pronto a rituffarsi nella realtà Juventus. Il Pipita, però, non rientra nei piani futuri del club bianconero, che è alla ricerca di un nuovo numero 9 per la prossima stagione: Mauro Icardi il preferito, Arkadiusz Milik la soluzione low cost, ma attenzione anche alle sorprese, come Jimenez del Wolverhampton, proposto da Jorge Mendes con i quali i rapporti sono ottimi. E dove può andare Higuain?



IPOTESI RIVER - L'ex Milan e Chelsea piace tanto al River Plate, ma l'ingaggio del giocatore, 7 milioni di euro netti a stagione, rende la trattativa complicata, in quanto i Millonarios dovrebbero trovare una soluzione fantasiosa e creativa, soprattutto col calciatore, anche perché con la Juventus, come raccontato nei giorni scorsi, si può lavorare per una operazione alla Tevez, inserendo nella trattativa giovani promettenti come Carrascal. Ma il ritorno al passato non è l'unica opzione.



CON IL FRATELLO? - Infatti, anche la Mls può essere una soluzione possibile. Tanti sono i club alla ricerca di un centravanti, in una lega che ha perso le sue stelle (ma dove c'è il fratello Federico, trequartista del DC United): non c'è più Ibrahimovic, non c'è più Wayne Rooney, non c'è più un uomo che possa attirare le luci dei riflettori e trascinare un campionato in crescita. Gonzalo Higuain può essere il nome giusto.