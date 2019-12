Operazione riuscita per Sami. Il centrocampista dellaha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter per comunicare il buon esito dell'intervento al ginocchio, eseguito ad Augsburg, in Germania. Il tedesco resterà fuori almeno 3 mesi, possibile rientro nel mese di marzo. Ma intanto è pronto a rimettersi al lavoro, più carico che mai:Sono ottimista e sicuro che la riabilitazione andrà senza problemi e chi mi conosce sa che mi sono già dovuto fermare spesso, e comunque. Sono contento di poter tornare presto ad aiutare la mia squadra. Fino ad allora sarò il più grande fan della Juve".