E' stato uno degli obiettivi di mercato della Juventus nella passata estate, prima che i bianconeri virassero sullo statunitense McKennie. Manuel Locatelli alla fine è rimasto al Sassuolo, che non ha ricevuto una proposta ritenuta congrua. Ma per gennaio, o più verosimilmente per giugno, il nome dell'ex giocatore del Milan può tornare d'attualità, complice la stima nei suoi confronti di Pirlo.