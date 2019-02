Diego Pablo Simeone e Koke. Sono loro a presentare la sfida con la Juventus di domani sera, con il piglio di chi cerca l'ennesima impresa.



SIMEONE - "Sento una grande voglia, essere in Champions contro una squadra così forte ci fa capire quanto siamo cresciuti. E' un motivo di grande orgoglio, faremo tutto quello che è necessario per vincere. Non penso sia una finale anticipata, perché sono ottavi di finale e non si vince un trofeo. La formazione? Koke giocherà se si sente bene. Gioca Dybala nella Juve? Questo non significa che giochi sempre con tre punte, Mandzukic ha fatto spesso il quarto centrocampista, ma noi pensiamo solo a quello che possiamo fare noi. E' una partita importante. Diego Costa non può reggere 90 minuti. La Juve? Il suo punto forte è la sua società e non parlo a livello politico ma solo calcistico, quello dell'Atletico Madrid è la crescita avuta in dieci anni, partiamo alla pari. Ronaldo ha fatto una grande scelta, accettando la sfida di inserirsi in un gruppo consolidato come la Juventus, ma noi pensiamo a Morata, Diego Costa, Koke, Saul...".



PARLA KOKE - "Vogliamo andare avanti in Champions. Noi giochiamo con lo stile dell'Atletico Madrid, non abbiamo uno stile italiano né spagnolo, noi giochiamo ogni partita come fosse una finale. Mi sento bene, posso giocare 90 minuti come 5, dando alla squadra quello di cui ha bisogno".